Háború :: 2026. május 8. 17:53 ::

Uniós biztos: Izrael és a Hezbollah túszul ejtette Libanont

Négy ember életét vesztette, további nyolc pedig megsebesült péntekre virradóra a dél-libanoni Türosz kikötőváros közelében található Tura községben az izraeli hadsereg újabb légicsapásaiban. A dél-libanoni Kfar Súba településre vezető főúton pedig izraeli dróntámadás ért egy mentőalakulatot, amelynek az egyik dolgozója meghalt - közölte a libanoni polgári védelem.

A Turát érő támadás előtt néhány órával az izraeli hadsereg az X-en felszólította a település lakóit, hogy hagyják el lakhelyüket, mert veszélyben van mindenki, aki a Hezbollah síita milíciához köthető létesítmények közelében marad. A Hezbollah péntek kora délután egy Észak-Izrael felé elindított rakétasorozattal válaszolt az izraeli támadásokra.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a síita szervezet egyik rakétáját lelőtték, a többi pedig személyi sérülések okozása nélkül beépítetlen területeken csapódott be. Hozzátették, hogy a Hezbollah több dróntámadást is indított az izraeli hadsereg Dél-Libanonba behatolt alakulatai ellen, és ezekben egy izraeli katona súlyosan, két másik pedig könnyebben megsebesült.

Az izraeli légicsapásokról szóló hírekre reagálva Joseph Aun libanoni elnök pénteken az Európai Unió Bejrútba látogató delegációjával folytatott tárgyalásán kijelentette, hogy az EU tagállamainak nyomást kell gyakorolniuk Izraelre, hogy tartsa be a tűzszünet, és hagyjon fel a katonai ellenőrzése alá vont falvak házainak lerombolásával. Az elnöki hivatal ezzel kapcsolatos közleményében kiemelte, hogy Libanon tartja magát a tűzszünethez, és érdeke, hogy folytassa Izraellel a tárgyalásokat, amelyeket Washingtonban elkezdtek.

Hadja Lahbib, az EU egyenlőségért felelős biztosa az Aunnal folytatott tárgyalás után újságíróknak kijelentette: Izrael és a Hezbollah "túszul ejtette" Libanont. A síita milíciának le kell állítania támadásait és beszolgáltatni fegyvereit, Izraelnek pedig korlátoznia kell a humanitárius létesítményeket célba vevő légitámadásait - tette hozzá.

A libanoni egészségügyi minisztérium péntek délelőtt közleményt adott ki, miszerint az izraeli hadsereg csütörtöki légitámadásaiban meghaltak legkevesebb 12-en, köztük két gyerek. A tájékoztatás szerint a légicsapások célpontjai a Nabatíjje környékén lévő falvak voltak.

Izrael szerdán is halálos áldozatokkal járó támadás hajtott végre Libanon déli részében, és több mint egy hónapja először ismét támadta Bejrútot.

A két szomszédos ország technikailag Izrael 1948-as megalakulása óta háborúban áll egymással. Az Izraellel már többször háborúba keveredett Hezbollah március 2-án - néhány nappal a mostani iráni konfliktus kezdete után - újra támadta Izraelt, utóbbi pedig visszatámadott, majd megszállta az ország egy déli sávját. Azóta az izraeli támadások libanoni hivatalos adatok szerint több mint kétezer ember halálát okozták, és több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát.

(MTI)