Anyaország :: 2026. július 2. 21:24 ::

Tűzcsap megnyitása miatt indult büntetőeljárás egy férfi ellen Somogyban

Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi Mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján csütörtökön.

Azt írták: a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta.

A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nemcsak Mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2 ezer embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette - tették hozzá.

Kiemelték, a rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, elfogták, és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállították.

A férfit közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki - olvasható az MTI által idézett közleményben.