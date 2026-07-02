Tűzcsapot nyitott meg a környékbeli gyerekek szórakoztatására egy férfi Mosdós településen, ezért büntetőeljárás indult ellene - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján csütörtökön.
Azt írták: a 29 éves férfi június 28-án nyitotta meg az utcájában lévő föld alatti tűzcsapot, de elzárni már nem tudta.
A szakszerű segítség megérkezéséig 110 köbméter víz folyt el, amely nemcsak Mosdós, de a szomszédos Nagyberki település lakóházainak, közintézményeinek, több mint 2 ezer embernek a folyamatos vízellátását veszélyeztette - tették hozzá.
Kiemelték, a rendőrök a feltételezett elkövetőt rövid időn belül azonosították, elfogták, és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállították.
A férfit közérdekű üzem működésének megzavarása miatt gyanúsítottként hallgatták ki - olvasható az MTI által idézett közleményben.
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