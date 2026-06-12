Háború, Külföld :: 2026. június 12. 21:08 ::

Svájc helyszínként ajánlkozik az amerikai-iráni megállapodás aláírásához

Svájc kormányzata felajánlotta, hogy az országban helyszínt ad az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodás aláírásának - közölte a svájci külügyminisztérium pénteken.

"Svájc teljes mértékben elkötelezett az ügyben. Szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal és Iránnal" - fogalmazott a tárca.

Bern "közvetítőként tevékenykedik egy olyan szándéknyilatkozat létrehozásában, amelynek célja a tűzszünet megszilárdítása és az iráni-amerikai konfliktus enyhítése" - áll a közleményben. A minisztérium hozzátette, hogy "Svájcot helyszínként javasolta az esetleges aláíráshoz, amennyiben a felek ebben megállapodnak".

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai-iráni békemegállapodás szövegéről.

Irán szintén pénteken úgy nyilatkozott, hogy a megállapodás "még soha nem volt ennyire közel".

Donald Trump amerikai elnök még csütörtökön közölte, hogy amennyiben az aláírásra már ezen a hétvégén sor kerülne, az Egyesült Államokat JD Vance alelnök képviselné.

A világ egyik diplomáciai fővárosának tartott Genf február végén már adott otthont az iráni-amerikai közvetett tárgyalások egyik fordulójának.

(MTI)