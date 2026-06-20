Külföld :: 2026. június 20. 19:13 ::

Egy embert megölt és többet megsebesített egy késes támadó az oroszországi Krasznodarban

Egy nőt megölt és legalább további öt embert megsebesített egy késes támadó a dél-oroszországi Krasznodar egyik bevásárlóközpontjában szombaton - közölte a rendőrség.

"A tettest elfogták, a rendőrség megkezdte a kihallgatását" - közölte Irina Volk, az orosz belügyminisztérium szóvivője.

Az orosz Nyomozó Bizottság gyilkosság és gyilkossági kísérlet vádjával vizsgálatot indított az ügyben. Egyúttal elrendelték a fiatal férfi pszichiátriai vizsgálatát. További részleteket egyelőre nem közöltek az elkövető indítékairól.

(MTI)