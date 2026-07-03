Háború :: 2026. július 3. 16:37 ::

"A féregnek többé nincs nyugodt hátországa"

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) saját pénteki közlése szerint sikeres dróntámadást hajtott végre az orosz megszállás alatt álló Krímben, a Szaki és Hvargyijszke települések mellett lévő katonai repülőterek ellen.

A szaki repülőteret egy héten belül már másodszor érte támadás. Ezúttal ukrán drónok repülőgépek tárolására szolgáló hét hangárt találtak el, amelyekben Szu-30SZM, Szu-30 és Szu-24 típusú harci gépek álltak. Az első adatok szerint legalább hét repülőgép megsemmisült vagy megrongálódott. A hvargyijszkei katonai repülőtéren két olyan hangárt találtak el, amelyekben Sahíd típusú drónokat és repüléstechnikai felszerelést tároltak.

"A két katonai repülőtér az orosz megszálló erők legfontosabb krími légibázisai közé tartozik. Innen szállnak fel rendszeresen azok a harci repülőgépek, amelyek rakéta- és bombatámadásokat hajtanak végre Ukrajna területe ellen, valamint támogatják az orosz csapatcsoportosítás műveleteit a déli irányban" - emelte ki az SZBU.

A biztonsági szolgálat a mostanit megelőzően kedd éjjel mért csapást a szaki katonai repülőtérre.



Bródi/Brovdi egy játékszerével

Az ukrán katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy harmincra nőtt a Kijev elleni csütörtöki orosz légitámadás halálos áldozatainak száma. A közlés szerint csütörtökön újabb három holttestet emeltek ki a romok alól. Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök a Telegramon hozzátette, hogy még tíz ember után kutatnak a mentők.

Kora délután újabb orosz dróntámadás érte Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot. Ihor Terehov polgármester közölte, hogy találat ért egy személyautót, amelynek három utasa megsebesült.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója pedig arról számolt be, hogy az orosz hadsereg támadást hajtott végre a Krivij Rih-i járásban, és ebben egy ember életét vesztette, öten pedig megsérültek.

(aki "alapvetően" ukránnak vallja magát - a szerk.) a Telegramon arról számolt be, hogy alakulata az év eleje óta 1150 százalékkal növelte az Oroszország ellen végrehajtott sikeres mélységi csapások számát. "Az ukrán drónerők áthelyezik a háború fájdalmas következményeit a megszálló területére, ezáltal a féregnek többé nincs nyugodt hátországa Moszkóvia (Oroszország) teljes európai részén. Egyelőre az európai részén, aztán majd meglátjuk" - fogalmazott a parancsnok. Kifejtette, hogy júniusban az ukrán drónerők 2359 bevetést hajtottak végre mélységi csapás kategóriában, vagyis 500-2000 kilométeres távolságban. Ez idő alatt az orosz hadiipari komplexumhoz, illetve az üzemanyag- és energetikai infrastruktúrához tartozó 172 objektumot találtak el. Emellett a közepes mélységű csapások kategóriájában - 150-300 kilométeres távolságban - az ukrán drónkezelők 3406 bevetést teljesítettek, amelyek során 1682 célpontot találtak el vagy semmisítettek meg. Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnokaa Telegramon arról számolt be, hogy alakulata az év eleje óta 1150 százalékkal növelte az Oroszország ellen végrehajtott sikeres mélységi csapások számát. "Az ukrán drónerők áthelyezik a háború fájdalmas következményeit a megszálló területére, ezáltal a féregnek többé nincs nyugodt hátországa Moszkóvia (Oroszország) teljes európai részén. Egyelőre az európai részén, aztán majd meglátjuk" - fogalmazott a parancsnok. Kifejtette, hogy júniusban az ukrán drónerők 2359 bevetést hajtottak végre mélységi csapás kategóriában, vagyis 500-2000 kilométeres távolságban. Ez idő alatt az orosz hadiipari komplexumhoz, illetve az üzemanyag- és energetikai infrastruktúrához tartozó 172 objektumot találtak el. Emellett a közepes mélységű csapások kategóriájában - 150-300 kilométeres távolságban - az ukrán drónkezelők 3406 bevetést teljesítettek, amelyek során 1682 célpontot találtak el vagy semmisítettek meg.

Az ukrán F-Drones vállalat nyilvánosságra hozta, hogy kétezer F10 típusú csapásmérő drónt szállított az Egyesült Államokba, miután az Ukrán Állami Exportellenőrzési Szolgálat július 1-jén engedélyezte ezek exportját. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint ez az első eset, hogy Ukrajna hivatalosan engedélyezte ukrán gyártású, kész harci drónok exportját. Korábban az ilyen döntések többnyire technológiákra vagy alkatrészekre vonatkoztak csak.

Az SZBU az ukrán főügyészséggel közösen büntetőeljárást indított Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök ellen háborús bűncselekmények elkövetésének gyanújával. A nyomozás megállapította, hogy Geraszimov közvetlenül érintett az ukrajnai polgári infrastruktúra elleni súlyos rakéta- és légicsapásokban, beleértve a Kijev ellen legutóbb végrehajtott, sok áldozatot követelő légitámadást is.

(MTI nyomán)