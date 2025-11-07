Friss hírek :: 2025. november 7. 12:51 ::

Halálos vonatgázolás Rákosligetnél

Halálra gázolt egy embert a vonat Budapesten, Rákosligetnél péntek délelőtt - tájékoztatta a Mávinform az MTI-t. /Bővített hír./

Azt írták, hogy az Egerből 9:08-kor a Keleti pályaudvarra induló Agria InterRégió Rákosliget előtt elütött egy embert. A vonat utasait egy következő, a Keleti pályaudvarra tartó vonatra szállították át.

A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 20-40 perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra is lehet számítani, mert Rákos és Pécel között csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok - írta a Mávinform.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy elgázolt a vonat egy embert Budapest XVII. kerületében, a Liget sornál. A fővárosi tűzoltókat riasztották a balesethez.

A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a tűzoltók segítettek a leszállni a vonatról az utazóknak.