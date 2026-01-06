Friss hírek :: 2026. január 6. 08:36 ::

Mávinform: több helyen váltóhiba lassítja a közlekedést

A havazás miatt több helyen váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést kedd reggel az országban.

A Mávinform azt írta, Rákospalota-Újpest állomáson váltóhiba okoz fennakadást, ezért a veresegyházi vonalon változásokra kell számítani; egyes járatok csak Rákospalota-Újpestig vagy a Nyugati pályaudvar helyett csak onnan közlekednek. A vasúti jegyeket elfogadják Budapest és Fót, valamint Budapest és Veresegyház között a Volán-járatokon a fennakadás végéig.

Szintén váltóhiba miatt a Szolnokról Hatvanba indult S820-as vonat csak Újszásztól közlekedik.

Villányban ugyancsak váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt több vonat helyett pótlóbusz jár.

(MTI)