A Tisza Párt három alelnököt jelöl az Országgyűlésbe

A Tisza Párt Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz-történelem szakos tanárt és Rák Richárd jogászt jelöli az Országgyűlés alelnökének - jelentette be hétfőn Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök, a párt elnöke Facebook-bejegyzésben egyúttal jelezte, hogy Rák Richárd egyben a törvényalkotási bizottság elnöke is lesz.

A többi párt már a múlt héten bejelentette saját jelöltjeit, eszerint a Fidesz Vitályos Eszter eddigi kormányszóvivőt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az Országgyűlés alelnökének.

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelölte a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

A házelnököt és az alelnököket is a május 9-ei alakuló ülésen választják meg, írja az MTI.

Frissítés: íme a sokszínű alelnökség (egy része)

