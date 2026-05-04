2026. május 4. 16:28

Vége az érdi akkumulátorraktárnak: minden érintett cég távozik a telephelyről

Véglegesen távozik a CTPark Budapest-Érd telephelyről az NXT Logis Kft., ezáltal a vállalathoz kapcsolódó összes alvállalkozó is beszünteti ottani működését. Bár a cégvezetés a Portfóliónak hangsúlyozta a jogszabályok és biztonsági előírások folyamatos betartását, a helyi közösség kéréseit tiszteletben tartva, az ingatlan tulajdonosával egyetértésben a költözés mellett döntöttek. A megállapodás következtében a fizikai raktározást, valamint a szoftveres minőségellenőrzést végző partnereknek egyaránt el kell hagyniuk a bázist, a kivonulás pontos dátumáról és az új központ helyszínéről azonban nem közöltek információt. A telephely tulajdonosa, az ingatlanfejlesztő CTP közölte, nem merült fel, hogy a telephelyen bármilyen – akár átnevezett, részleges vagy logisztikai jellegű – akkumulátoros tevékenység maradjon. Megerősítették azt is, hogy a CTPark Budapest–Érdben a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.

Az NXT Logis Kft. megerősítette, hogy alvállalkozójával és albérlőjével közösen megkezdte a kivonulás előkészületeit az érdi akkumulátorraktárból. Jan Csoj, a vállalat ügyvezető igazgatója a döntéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy cégük tevékenységét mindvégig a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezték, ugyanakkor tiszteletben tartják a helyi közösség véleményét és kéréseit.

A költözés pontos időpontjáról és a raktár új helyszínéről egyelőre nincs információ, de az ingatlantulajdonos CTP a Portfolio megkeresésére közölte, amint ezek a részletek tisztázódnak, azonnal tájékoztatják a nyilvánosságot.

A CTPark Budapest-Érd logisztikai parkban található raktár bérlője az NXT Logis Kft., amely a területen facility management szolgáltatást is nyújt. Az NXT albérlője az FSK L&S Hungary Kft., egy logisztikai vállalat, amely az akkumulátorok tényleges fizikai szállítmányozását, mozgatását, raktározását és címkézését végzi, és hivatalos telephellyel is rendelkezik a központban. A harmadik szereplő az MTSC Hungary Kft., amely az NXT alvállalkozójaként szoftveres akkumulátortesztelést folytat az ingatlanban. Mivel azonban nem minősül albérlőnek, hivatalos telephellyel sem rendelkezik az érdi bázison.

A CTP az NXT-vel folytatott tárgyalások során állapodott meg a raktározási tevékenység Érd mellől történő elköltöztetéséről. Ez automatikusan maga után vonja az FSK és az MTSC távozását is, mivel az NXT felel a saját alvállalkozóiért – hangsúlyozta a CTP.

Noha az MTSC a Portfóliónak április 29-én azt jelezte, hogy hivatalos értesítést még nem kapott a költözésről, és korábban a fióktelep bejegyzését tervezte, a CTP egyértelművé tette a helyzetet. Az ingatlanfejlesztő hangsúlyozta, hogy nincs közvetlen kapcsolatban az MTSC-vel, ezért a tájékoztatás az NXT feladata, és a telephely létesítéséhez szükséges tulajdonosi engedélyt sem fogják megadni.

A CTP határozottan leszögezte, hogy semmilyen részleges tevékenység – így csomagolás, komissiózás vagy átmeneti tárolás – sem maradhat a helyszínen. A vállalat hangsúlyozta, a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkban a jövőben nem lesz akkumulátorral kapcsolatos tevékenység.