Friss hírek :: 2026. január 27. 08:11 ::

Baleset miatt jelentős a torlódás az M0-s autóút keleti szektorán; lezárták az M31-es autópályát

Összeütközött két autó az M0-s autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont közelében, az M3-as autópálya csomópontja előtt, ezért jelentős torlódásra kell készülni - közölte kedd reggel az Útinform.

Azt írták, hogy a 65-ös kilométernél történt baleset miatt a belső és a középső sávot lezárták; a torlódás meghaladta a 7 kilométert.

Baleset miatt lezárták az M31-es autópályát az M3-as autópálya felé Kerepesnél



Keresztbe fordult egy kamion az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Kerepesnél, ezért a sztráda forgalmát megállították - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.

Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a 4-es és az 5-ös kilométer között történt balesethez.

Az Útinform közlése szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.

(MTI)