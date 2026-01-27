Összeütközött két autó az M0-s autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont közelében, az M3-as autópálya csomópontja előtt, ezért jelentős torlódásra kell készülni - közölte kedd reggel az Útinform.
Azt írták, hogy a 65-ös kilométernél történt baleset miatt a belső és a középső sávot lezárták; a torlódás meghaladta a 7 kilométert.
Baleset miatt lezárták az M31-es autópályát az M3-as autópálya felé Kerepesnél
Keresztbe fordult egy kamion az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Kerepesnél, ezért a sztráda forgalmát megállították - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.
Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a 4-es és az 5-ös kilométer között történt balesethez.
Az Útinform közlése szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.
(MTI)