Friss hírek :: 2026. február 11. 14:36 ::

Személyes adattal visszaélés miatt tett feljelentést a Fővárosi Törvényszék elnöke

A bírákat és a törvényszéket ért külső támadásokra figyelemmel feljelentést tett a Fővárosi Törvényszék elnöke személyes adattal visszaélés miatt ismeretlen tettes ellen - közölte a Fővárosi Törvényszék szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Fővárosi Törvényszék közérdekű bejelentés és a médiában megjelent tartalmak alapján integritási vizsgálatot folytatott, ennek eredményeként tett feljelentést a térvényszék elnöke.

A Fővárosi Törvényszék határozottan visszautasít minden, a bíróit és a törvényszéket, mint intézményt ért támadást, melyek alkalmasak arra, hogy a bírók tisztességes és pártatlan ítélkezési tevékenységét megkérdőjelezzék, a bírók és a törvényszék tevékenységébe vetett bizalmat megrendítsék - áll a közleményben.