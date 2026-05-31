Negyedtonna marihuánával fogtak el három amerikaiat Paraguayban

Letartóztattak Paraguayban három amerikai állampolgárt szombaton, mert egy magánrepülőgépen 261 kilogrammnyi marihuanát szállítottak - jelentette be a paraguayi kábítószer-ellenes hatóság (Senad).

A Miamiból érkezett repülőgépet az Asunciónt is kiszolgáló Silvio Pettirossi repülőtéren kutatták át. A kábítószert tartalmazó csomagokat a gépen tartózkodók a fővárosba induló egyik járműbe tervezték bepakolni - tájékoztatott a Senad.

A dél-amerikai feketepiacon a szóban forgó drogot kilogrammonként közel 14 ezer dollárért lehet adni-venni - tették hozzá.

Az elfogottak egyike a repülőgép személyzetéhez tartozott, egy férfit és egy nőt pedig asuncióni szállodájuk közelében vettek őrizetbe. A paraguayi hatóságok még további gyanúsítottak után nyomoznak - derül ki a közlésekből.

(MTI)