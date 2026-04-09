2026. április 9. 09:02

Megöltek egy férfit a Bács-Kiskun vármegyei Császártöltésen

Emberölés gyanúja miatt két férfit vett őrizetbe a rendőrség egy császártöltési férfi megölése kapcsán - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a Police.hu-n.

A tájékoztatás szerint egy folyamatban lévő nyomozásban merült fel a gyanú, hogy egy császártöltési présház tulajdonosát megölték.

A bűncselekménnyel gyanúsítható két férfit a rendőrök elfogták, őrizetbe vették, és megkezdték a kihallgatásukat. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben emberölés gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

A megyei hírportál, a baon.hu értesülései szerint az 57 éves császártöltési férfi eltűnését munkatársai, illetve ismerősei jelentették a hatóságnak, miután egy hete nem adott semmilyen életjelet magáról.

(MTI)