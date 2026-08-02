Videók :: 2026. augusztus 2. 19:49 ::

Bűnvadászok: hogyan leplezik le a pedofilokat a Bűnvadászok?

A Bűnvadászok Podcast legújabb epizódjában Bartal Andrással és Orbán Bencével beszélget Dorka, a Bűnvadászok pedofilelfogó akcióinak háttérinformációiról.

Hogyan alakult meg a Szebb Jövőt Pusztulj PDF csoport? Miként találtak egymásra a Bűnvadászokkal? Hogyan zajlik egy olyan akció, amelynek célja a gyermekekre vadászó online ragadozók leleplezése?

A beszélgetésben olyan bennfentes részletek is elhangzanak, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra: szó lesz a bántalmazók leggyakoribb módszereiről, a Bűnvadászok saját nyomozási taktikáiról, valamint arról, milyen hibákat követnek el azok, akik gyermekeket próbálnak behálózni.

Emellett a műsorban terítékre kerül a sokat vitatott 14 éves korhatár kérdése is, és arról is beszélgetünk, mire érdemes a szülőknek odafigyelniük, hogy megóvhassák gyermekeiket az online veszélyektől.