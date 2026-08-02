A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnökként Forsthoffer Ágnes a hétfői napra esedékes, személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. A találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta az ideiglenes államfő.
„Én is ott leszek holnap a Sándor-palotában, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett frakcióvezetői egyeztetésen. Hazánk nehéz helyzetbe került, de ez nem véletlenek sorozata volt, és nem is érhette váratlanul a kormányt” - írja Toroczkai László X-bejegyzésében.
Alább olvasható a teljes bejegyzés:
Én is ott leszek holnap a Sándor-palotában, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett frakcióvezetői egyeztetésen. Hazánk nehéz helyzetbe került, de ez nem véletlenek sorozata volt, és nem is érhette váratlanul a kormányt.— Toroczkai László (@ToroczkaiLaszlo) August 2, 2026
Minden bajban természetesen nemzeti egységre van… pic.twitter.com/6sl6Hao9xp