Anyaország :: 2026. augusztus 2. 18:57 ::

Toroczkai: én is ott leszek holnap a Sándor-palotában

A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnökként Forsthoffer Ágnes a hétfői napra esedékes, személyes tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről. A találkozóra a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta az ideiglenes államfő.

„Én is ott leszek holnap a Sándor-palotában, a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett frakcióvezetői egyeztetésen. Hazánk nehéz helyzetbe került, de ez nem véletlenek sorozata volt, és nem is érhette váratlanul a kormányt” - írja Toroczkai László X-bejegyzésében.

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