Háború, Külföld :: 2026. augusztus 2. 15:25 ::

Rekordszámú ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem

Az orosz légvédelem az utóbbi 24 órában 1158 ukrán repülőgép típusú drónt tudott lelőni, ami a tárca által közölt legnagyobb napi szám - jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium adatai alapján.

A hírügynökség szerint a tárca korábban július 25-én, illetve május 17-én számolt be hasonlóan nagy teljesítményekről, 1060, illetve 1054 megsemmisített drónról.

Vasárnap az orosz légvédelem lelőtt még hat irányított légibombát és egy HIMARS-rakétát is. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Udmurtföldön vasárnap pilóta nélküli repülőszerkezetek csapásai következtében három civil életét vesztette, további három pedig - köztük egy gyermek - megsebesült. A belgorodi régió operatív törzse szintén három halottról és három sebesültről tett bejelentést.

Alekszandr Lihacsov, a Roszatom atomenergetikai vállalat vezérigazgatója közölte, hogy vasárnapra virradóra ukrán drón találta el az orosz ellen őrzés alá vont zaporizzsiai atomerőmű mind a hat reaktorblokkját összekötő folyosót, amelyen a személyzet közlekedik. A baskírföldi Ufa ipari negyedében tűz ütött ki. A régióban csak az éjszaka 25 drónt lőttek le.

A vasárnapi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és több mint 1400 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel az ukrán üzemanyag- és energiaipari, illetve közlekedési infrastruktúra több létesítményét, valamint 11 páncélozott harcjárművet.

Az orosz statisztika szerint az ukrán hadsereg a háború kezdete óta 30 400 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet veszített el.

(MTI)