Hackertámadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét, az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják – jelentették be az állam illetékesei szombaton.
Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik.
Dale George, Michigan környezetvédelmi, víz- és energiaügyi minisztériumának szóvivője elmondta, hogy az állam kilenc vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.
A hét első felében Minnesota hatóságai jelezték, hogy kíbertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szombaton közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetéssekkel, és mindent elkövet a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kíberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkezik.
A szövetségi hatóságok kedden adtak ki először riasztást a vízellátó rendszerek működésének akadályozására irányuló kísérletek miatt.
Az esetekről beszámoló The New York Times napilap azt írta, hogy a hackertámadások hátterében Irán állhat, a gyanút hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.
Donald Trump elnök pénteken kabinetjének ülésén újságírói kérdésre azt állította, hogy a működési zavarért nem Irán a felelős, hanem Minnesota állam elhibázott irányítása.
(MTI)