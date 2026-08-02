Külföld :: 2026. augusztus 2. 08:05 ::

Hackertámadás érhette a michigani állami vízellátó rendszert

Hackertámadás érhette az Egyesült Államok Michigan államának vízellátó rendszerét, az eseteket szövetségi nyomozók vizsgálják – jelentették be az állam illetékesei szombaton.

Michigan tisztségviselői azt is közölték, hogy minden szolgáltatás biztonságosan működik.

Dale George, Michigan környezetvédelmi, víz- és energiaügyi minisztériumának szóvivője elmondta, hogy az állam kilenc vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.

A hét első felében Minnesota hatóságai jelezték, hogy kíbertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szombaton közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetéssekkel, és mindent elkövet a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kíberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkezik.

A szövetségi hatóságok kedden adtak ki először riasztást a vízellátó rendszerek működésének akadályozására irányuló kísérletek miatt.

Az esetekről beszámoló The New York Times napilap azt írta, hogy a hackertámadások hátterében Irán állhat, a gyanút hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Donald Trump elnök pénteken kabinetjének ülésén újságírói kérdésre azt állította, hogy a működési zavarért nem Irán a felelős, hanem Minnesota állam elhibázott irányítása.

(MTI)