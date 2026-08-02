Háború, Külföld :: 2026. augusztus 2. 18:19 ::

Fehéroroszország fejleszti a drónok elleni védekezését

Figyelembe véve az ukrajnai konfliktus tapasztalatait a fehérorosz hadsereg fejleszti a drónok elleni védekezését - közölte vasárnap Aljakszandr Iljukevics, a fehérorosz hadsereg különleges műveleti erőinek parancsnoka a VojenTV katonai televíziónak adott interjújában.

"Figyeljük a katonai konfliktus alakulását szomszédainknál, és látjuk, hogy széleskörűen és tömegesen alkalmazzák a pilóta nélküli légi járműveket. Természetesen nem ülhetünk ölbe tett kézzel. Minden erőfeszítést megteszünk mind a drónok elleni küzdelem fejlesztése, mind pedig saját csapataink és létesítményeink védelme érdekében" - közölte.

Tájékoztatása szerint korábban a különleges műveleti erők alá rendelték a 147. légvédelmi rakétaezredet, amelynek - mint mondta - feladata "a parancsnokságok, a katonai körletek és a különleges műveleti erők alá rendelt egységek védelme". Az ezred alárendelt egységeit bevonják az esetleges légitámadások elhárítása mellett a fontos állami létesítmények védelmébe is - tette hozzá Iljukevics.

Beszámolt arról is, hogy hamarosan befejezik a 37. ejtőernyős-rohamdandár felállítását az Ukrajnával határos Homel megyében. Az alakulat létrehozását tavaly augusztusban jelentette be Vadzim Deniszenka, a különleges műveleti erők akkori parancsnoka a fehérorosz határ "déli részének megerősítésére".

"Mára sikerült felállítani egy sor katonai egységet és alegységet" - mondta Iljukevics, hozzátéve, hogy jövőre tervezik ezeknek az átvezénylését állandó állomáshelyükre.

(MTI)