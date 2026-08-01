Anyaország :: 2026. augusztus 1. 11:49 ::

Teljesen leállhat Paks és a vasúti teherforgalom, jöhet a kötelező fogyasztáscsökkentés - a Facebook-páva szombati bejelentései

Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson - közölte a miniszterelnök szombat reggel a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt írta, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi termelése már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.



Facebook-kormányzás a Mavir-központban (kép: Kapitány István Fb-oldala)

Közölte azt is, hogy rövidesen fontos bejelentések lesznek a védelmi munkacsoport péntek éjszakai döntéseiről.

Frissítés: Rendkívül rossz állapotban lévő erőműveink is készenlétben állnak

Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is. Minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal - közölte a miniszterelnök szombaton, természetesen a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter közlése szerint éjszakáig ülésezett a Kormányzati Védelmi Munkacsoport rendkívüli ülése, s áttekintettek minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást, továbbá az import lehetőségeket, a rendszer várható napi csúcsterhelését, a vállalt önkéntes fogyasztáscsökkentéseket, a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is.

Csak vasárnaptól termelhet a Dunamenti Erőmű

Közölte azt is, hogy a Dunamenti Erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű.

Mint mondta, a MAVIR óráról órára hangolja össze a hazai termelést és az importot.

Jöhet a kötelező fogyasztáscsökkentés

Hangsúlyozta, hogy ezért szombattól új kormányrendeletet léptetnek hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.

Kifejtette, hogy a rendelet alapján először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, és a vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik, a be nem tartásuk pedig szankcióval jár majd.

Ha a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a MAVIR - előzetes figyelmeztetés után - kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhatja a hálózatról - fűzte hozzá.

"A korlátozási lánc legvégén áll a lakosság. Előbb az állam, a nagyvállalatok, az ipari üzemek és a halasztható energiafogyasztású intézmények viselik a terheket. A magyar családok otthonainak áramellátásához csak akkor nyúlhat a rendszer irányítója, amikor minden más lehetőség kimerült. Ez a rendszerváltoztatás a gyakorlatban" - fürdette magát a Facebook dicsfényében Magyar Péter.

Leáll a vasúti teherforgalom hétfőn kora estétől

A kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban - jelentette be a miniszterelnök szombaton a - dobpergés - Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter azt mondta, hogy ezzel a döntéssel csökkentik a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítanak fel.

Közölte azt is, hogy a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.

Arra kérik a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni dolgozást minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető, és csökkentsék a lehetséges minimumra az irodaépületek energiafelhasználását.

Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától - sorolta.

2. frissítés: Már a hétvégén teljesen leállhat Paks

A paksi atomerőmű teljes leállításra várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet - közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Magyar Péter a kormány döntéseit összegző videójában azt mondta: tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és a hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson.

Jelenleg már csak 480 megawatt a paksi erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest - tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir) életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

További apadásra kell felkészülni

Közölte azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal. Kiemelte: Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Magyarország felé érkező dunai vízmennyiséget.

A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk - hangsúlyozta a miniszterelnök.

Harmadfokú vízkorlátozás

A kormány felkérte a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktalanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell.

(MTI nyomán)

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