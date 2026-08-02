Anyaország :: 2026. augusztus 2. 15:55 ::

44 év után teljesen leállhat a termelés a Paksi Atomerőműben

Mínusz 133 centiméternél jár a Duna Paksnál, mínusz 134 centiméternél fogják lekapcsolni a Paksi Atomerőmű utolsó működő gépegységét, mondta Magyar Péter. Hozzátette, hogy ez még ma meg fog történni – írja a Telex.

Azt is közölte, hogy újra üzemel és teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 380 megawatt áramot jelent, és a lakossági és nagyvállalati áramfelhasználás a tegnapi napon 500 megawattal maradt el a Mavir által tervezettől. Ez azt jelenti, hogy a szombati napon annyi energiafelhasználást sikerült átütemezni és megspórolni, ami egy paksi blokk kiesését lefedi.

Az, hogy ideiglenesen teljesen megszűnik Pakson az áramtermelés, lelkileg is nagyon megviseli az évtizedek óta az erőműben dolgozókat, és Paks és környékének lakóit is, mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a következő napokban további lassú apadás várható, nemcsak nálunk, hanem Ausztriában és Szlovákiában is.

Megismételte, hogy az erőmű biztonsága 100 százalékban garantált, a hűtéshez a víz, a szakemberek és a szivattyúk rendelkezésre állnak, és mintegy 50 vízügyes szakember dolgozik majd azon, hogy az áramtermelés újraindításáig meglegyen a szükséges percenkénti 100 köbméternyi hűtővíz.



Fotó: Németh Kata/Index

„A legkritikusabb öt nap előtt állunk” – mondta a miniszterelnök, mivel holnap Paks már nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, ráadásul a villamosrendszerünk és a közszolgáltatásaink óriási terhelésnek lesznek kitéve. Felhívta a figyelmet, hogy az emberek 17-22 óra között, de leginkább 18-21 óra között fokozottan figyeljenek az áramfelhasználásukra.

Vasárnap ismét ülésezik a Védelmi Munkacsoport, hogy az aktuális fogyasztási, termelési, import- és vízállási adatok ismeretében döntsön arról, szükséges lesz-e holnaptól a nagyvállalatok esetében a kötelező fogyasztási korlátozás. Az ezt lehetővé tevő kormányrendelet már tegnap életbe lépett.

Magyar arra kérte a nagyvállalatokat, intézményeket, önkormányzatokat, és minden lakost, hogy a 17-22 órás időszak alatt jelentősen fogja vissza vagy ütemezze át az áramfogyasztását, és a bevásárlóközpontokat arra, hogy az épületekben a hűtést mérsékeljék. Az önkormányzati és egyházi épületek díszkivilágításának lekapcsolását is kérte.

Hétfőn 9 órakor a miniszterelnök Forsthoffer Ágnesnek, majd 9:30-kor a parlmenti frakciók vezetőinek nyújt majd tájékoztatást az atomerőmű leállításáról és a kialakult rendkívüli helyzetről.

Magyar azt is mondta: több száz településen kellett bevezetni bizonyos fokú vízkorlátozást, de az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan. Ahol mégsem az, ott honvédségi tartálykocsik segítenek, és zacskózott vizet osztanak.

A Duna rendkívüli apadása miatt vasárnap 44 év után először teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű villamosenergia-termelése, ugyanakkor a gazdasági és energetikai miniszter szerint az ország áramellátása továbbra is stabil. Kapitány István közölte, hogy a MAVIR, az MVM és az energiaszektor szereplői összehangolt munkával, valamint importtal és hazai tartalékokkal biztosítják az ellátást. A miniszter kiemelte, hogy a vállalatok és a lakosság önkéntes fogyasztáscsökkentése már több száz megawattos megtakarítást eredményezett, ami jelentősen tehermentesíti a rendszert.

„A Duna rendkívüli apadása miatt várhatóan még ma, a Paksi Atomerőmű 44 éves történetében először, teljesen megszűnik a villamosenergia-termelés Pakson. Az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, a mínusz 134 centiméteres vízállási határ elérésekor pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani” – írta Facebook-oldalán Kapitány István.