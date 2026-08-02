Háború, Külföld :: 2026. augusztus 2. 13:03 ::

Már a kollaboráns Szaúd-Arábia is párbeszédre és a feszültség csökkentésére kérte Trumpot az iráni konfliktusban

A szaúdi trónörökös arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusban a párbeszédet helyezze előtérbe, és tegyen meg minden tőle telhetőt a feszültség csökkentése érdekében - jelentette vasárnap a szaúdi állami SPA hírügynökség.

Mohammed bin Szalmán hangsúlyozta telefonbeszélgetésükben, hogy a feszültség enyhítése és a diplomáciai megoldások előmozdítása hozzájárulhat a térség biztonságának és stabilitásának megőrzéséhez, valamint megelőzheti a konfliktus regionális és tágabb eszkalációját.

Donald Trump ezt megelőzően közölte, hogy elhalasztott egy Irán elleni újabb katonai csapáshullámot, mert szerinte közelebb került a diplomáciai megállapodás. Az amerikai elnök szerint Teherán és több közel-keleti ország is a támadás elhalasztását kérte.

Az Axios amerikai hírportál amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a szaúdi vezetést aggasztja a tervezett újabb támadás, és a feszültség enyhítésére szólította fel Washingtont.

A portál értesülése szerint katari közvetítők szombaton külön tárgyalásokat folytattak Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és ománi tisztségviselőkkel annak érdekében, hogy megállapodás szülessen a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról.

A konfliktus február végi kirobbanása óta Irán többször is támadta az amerikai katonai létesítményeknek helyet adó, kollaboráns öböl menti államokat. Abbász Aragcsi szombaton több térségbeli vezetővel folytatott telefonbeszélgetése során figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy bármilyen újabb katonai lépésnek súlyos következményei lesznek, és szaúdi kollégájának azt is jelezte: Irán arányos választ ad minden ellenséges amerikai vagy izraeli akcióra.

A hét folyamán Trump Washingtonban fogadta Hálid bin Szalmán szaúdi védelmi minisztert is. Sajtóértesülések szerint a megbeszéléseken Rijád szintén a konfliktus eszkalációjának elkerülését szorgalmazta.

(MTI nyomán)