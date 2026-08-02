Extra :: 2026. augusztus 2. 14:27 ::

Tankönyv és illusztrációk - Heti progresszió (CCCXLIII. rész)

Tegnap beléptünk a nyár utolsó hónapjába, így pedig kezdődik is a Heti progresszió első augusztusi része.

Kedves olvasóink rengeteg munícióval szerelték fel a rovatot, hármat ezúttal is megnézünk belőlük.

3. Nyári szünet van, így nem feltétlenül a tankönyveké a főszerep, de végül is elfér egy augusztusi részben ez a másodikos osztályos nyelvtankönyv Németországból.



Tankönyv Újnémetországban

A képeken látható fiú teljes természetességgel majszolta a német konyha egyik különlegességét, a dönert, de az osztálytársai is eléggé színes összképet mutatnak.

Köszönjük olvasónknak a küldeményt!

2. Hőség van, az idei nyár vélhetően legforróbb napjai. Ilyenkor az időjárás-előrejelzést is többen bújják az átlagnál, hogy tudják, nagyjából mire számítsanak.



Szemléletes illusztráció

Az idokep.hu még azt is közli az érdeklődővel, hogy mit érdemes ma felvenni, amit én őszintén nem értek, kinek hasznos, főleg ilyen időben (aki nem tudja ezt eldönteni, ott azért komolyabb bajok vannak), de úgy látszik, hogy szemléltetés szempontjából is fontosnak tartották, hogy a nagy meleghez jobban illő modellel mutassák be az augusztus eleji időjárást.

1. Ahogy a Lidl-újság is, sőt, mintha ugyanarról a hölgyről lenne szó első látásra.

Mondjuk, végre nem a fekete férfi és fehér nő kombót népszerűsítik, mert ugye azt jól tudjuk, hogy az a legelterjedtebb verzió.



Kimeríthetetlen muníciót biztosítanak a reklámújságok

Köszönjük ezt a találatot is olvasónknak!

Meg persze a kitartó figyelmet is. A Heti progresszió a hőség és energiaválság idején sem szünetel, aki pedig a hűs szobából szeretne anyagot beküldeni a rovat részére, a hetiprogresszio@kuruc.info címre ezt is megteheti.

Jövő héten folytatása következik!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info