Külföld :: 2026. augusztus 2. 13:32 ::

Nem sikerült még megfékezni a görögországi erdőtüzeket

Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Athén térségében pusztító erdőtüzeket, amelyek az erős szél miatt gyorsan terjednek. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra, a Kithairón-hegységben alakult ki, ahol a lángok már Megara városát is veszélyeztetik.

A görög tűzoltóság közlése szerint legalább 500 tűzoltó dolgozik a térségben román és francia egységek támogatásával. Vasárnap hajnalban a tűzoltó repülőgépek és helikopterek is újra bekapcsolódtak az oltásba, miután az éjszaka csak a földi egységek tudtak beavatkozni.

A tüzeket az óránként 70 kilométert meghaladó széllökések táplálják, különösen Veniza, Pszatha és Porto Germeno térségében. A hatóságok több település kiürítését rendelték el, és több mint 200 embert tengeri úton kellett kimenekíteni Agiosz Vaszileioszból. A polgári védelem vasárnapra is rendkívül magas erdőtűzveszélyre figyelmeztetett Attika, Boiótia és Euboia térségében.

A Kithairón-hegységben nehézgépekkel tűzvédelmi sávokat alakítanak ki a lángok terjedésének lassítására. Görög meteorológusok becslése szerint Athén nyugati és északnyugati térségében eddig mintegy 10 ezer hektár égett le.

A Jón-tengeri Kefalónia szigetén szintén nagy erdőtűz pusztít, de egyelőre lakott települések nincsenek közvetlen veszélyben. Krétán a helyi média szerint a legtöbb tűzfészket már sikerült megfékezni, bár korábban több települést kiürítettek. Sajtóértesülések szerint akár 200 ház is megsemmisülhetett, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

A görög tűzoltóság közölte, hogy országszerte eddig 13 embert vettek őrizetbe gondatlanságból okozott tűzeset miatt.

A dél-európai hőhullámok nyomán más országokban is súlyos a helyzet. Franciaország délkeleti Var megyéjében egy korábban megfékezett erdőtűz ismét fellángolt, csaknem 2500 embernek kellett elhagynia otthonát, mielőtt a lángokat ismét sikerült stabilizálni. Spanyolországban több tűzfészek továbbra is aktív, ugyanakkor több nagyobb tűzesetet már sikerült ellenőrzés alá vonni, és több korábban kiürített település lakói visszatérhettek otthonaikba.

A rendkívüli hőség emberéleteket is követel. Ausztriában júniusban rekordnak számító, 395 hőséggel összefüggő halálesetet regisztráltak, míg az Egyesült Királyságban az idei évben eddig csaknem 2900, Franciaországban június közepe és július eleje között több mint 5700, Németországban pedig közel 9800, magas hőmérséklettel összefüggésbe hozható halálesetet becsültek.

(MTI)