Elcsatolt részek, Friss hírek :: 2026. augusztus 2. 20:11 ::

Lezuhant egy kisrepülő a Felvidéken

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap a felvidéki Nagyócsa (Ocová) térségében, három utasa - két férfi és egy gyerek - meghalt - közölte a szlovák rendőrség szóvivője a Facebookon.

Nikola Zabková szerint a gép utasai turisztikai célú repülőúton voltak, amikor a baleset bekövetkezett. A gép egy nyílt mezőre zuhant le, majd kigyulladt. A lángokat a tűzoltóság gyorsan el tudta oltani.

"A mentőszolgálatok gyors beavatkozása ellenére a fedélzeten tartózkodók mindannyian halálos sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok között van a 48 éves pilóta, egy 38 éves férfi és egy gyermek. A mentőszolgálatok továbbra is a helyszínen tartózkodnak a tragikus baleset okainak és körülményeinek tisztázására" - tette hozzá.

(MTI)