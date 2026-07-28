Anyaország :: 2026. július 28. 10:57 ::

"Sanyika" megnevezte Semjént, majd bejelentette, hogy meg fog halni - nem halt meg

Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok-oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki "volt az a bizonyos nevezetű Zsolti bácsi". A Fidesz-KDNP kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket.

A Bangó Sándor közösségi oldalán megjelent bejegyzésben Semjén megnevezése után ez olvasható: "... Remélem, a halálom után mindenki el fogja hinni azt, hogy létezik Zsolti bácsi, és el fogja hinni azt is, hogy minden szó, amit elmondtam, igaz."

A Fidesz-KDNP szerint "a Bangó Sándor honlapján ma megjelent szövegben Semjén Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták", ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A közleményében azt írták: Bangó Sándor hányatott életútját tekintve maga is áldozat, ez azonban álláspontjuk szerint nem mentesíti az általa elkövetett cselekményekért viselt felelősség alól. A Fidesz-KDNP úgy fogalmazott, hogy a legsúlyosabb felelősség Bangó Sándor "politikai kihasználóit és felbujtóit" terheli.

Bangó Sándor a Kontrollnak korábban adott interjújában beszélt egy Zsolti bácsi nevű politikusról, aki állítása szerint szexuális bűncselekményeket követett el a Szőlő utcai intézetben nevelt fiatalokkal szemben.

Május 8-án az Index Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján azt írta, a koronatanú vallomást tett az ügyészségen, és megnevezte "Zsolti bácsit", de a nyomozás érdekében nem hozhatja nyilvánosságra a nevet.

Kedd reggel a KDNP több képviselője ugyanazzal a szöveggel tett közzé Facebook-bejegyzést, amelyben kijelentik: "Kiállunk Semjén Zsolt mellett! Semjén Zsolt ártatlan!"

Közölték: nyilvánvaló hazugság, amivel Bangó Sándor Semjén Zsoltot megrágalmazta, "pontosan fogalmazva egy posztjában rágalmazták meg, amelyet nem lehet tudni ki írhatott".

Az üggyel kapcsolatban az MTI megkereste a rendőrséget és az ügyészséget. A BRFK válaszában azt írta: a megkeresésre a vonatkozó jogszabályok alapján nem adható tájékoztatás.