Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében XIV. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan.
A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet.
XIV. Leó a fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk-bazilikában található.
Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy "megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól".
"A gazdagsággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll" - jelentette ki a pápa.
(MTI)