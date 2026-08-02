Külföld :: 2026. augusztus 2. 16:48 ::

XIV. Leó pápa megoldást sürgetett Ceuta ügyében

Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében vasárnapi beszédében XIV. Leó pápa, miután a Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan.

A katolikus egyházfő nyári rezidenciáján, Castel Gandolfóban spanyolul beszélt. Mint mondta, aggodalommal figyeli a Ceutában kialakult helyzetet.

XIV. Leó a fekete Madonna közbenjárását kérte, amelynek szobra az algíri Afrikai Miasszonyunk-bazilikában található.

Leó pápa szerint a háborúk és az arrogancia az emberek közötti viszony elsivatagosodásához vezet. Úgy véli, egyesek annyira megrészegülnek saját vagyonuktól, hogy "megfeledkeznek azokról, akik sírnak az éhségtől és kiáltanak a szomjúságtól".

"A gazdagsággal szemben, amely az enyészetre ítélt tárgyak birtoklását jelenti, az ételért nyúló kezek, a lángban álló otthonok, a békére áhítozó emberek sokasága áll" - jelentette ki a pápa.

(MTI)