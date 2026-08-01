Külföld :: 2026. augusztus 1. 23:00 ::

Szomjan halt a sivatagban 14 afgán fiatal

Szomjan halt a sivatagban Afganisztán délnyugati részén 14 fiatalember, aki Iránba akart átjutni munkalehetőség reményében.

A fiatal férfiak holttestét Nimrúz tartományban találták meg egy sivatagos területen - közölte a helyi tartományvezetés szóvivője szombaton.

Ugyanennek a csoportnak öt másik tagját már múlt héten holtan találták. A 19 férfi mind az északnyugat-afganisztáni Bádgesz tartományból indult útnak, hogy munkát keressen - jelentette a Tolonews afgán televízió.

A "halál sivatagaként" is emlegetett délnyugat-afganisztáni területen halad át az a meglehetősen nehezen teljesíthető útvonal, amelyen keresztül embercsempészek gyakran juttatnak át embereket Iránba. Afgánok gyakran vállalnak munkát Iránban, vagy onnan továbbutaznak Európa felé.

Afganisztánban öt évvel ezelőtt vette át a hatalmat az iszlamista tálib mozgalom. Az ország súlyos humanitárius válságba került, alig van munkalehetőség, sokan éheznek.

(MTI)