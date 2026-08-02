Külföld :: 2026. augusztus 2. 20:47 ::

Több mint egynapos torlódás alakult ki a horvát-montenegrói határon

Akár 28 órát is várakozniuk kell a Montenegró felé utazóknak a horvát-montenegrói határátkelőkön. A több mint húszkilométeres kocsisorok miatt a dél-horvátországi Konavle térségében közlekedési káosz alakult ki.

A Vijesti.me montenegrói hírportál azt írja: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint tízórás a várakozás, de a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy több mint egy napot kellett várniuk az átkelésre.

A Vitaljina-Kobila átkelőnél valamivel kedvezőbb volt a helyzet, ott mintegy négyórás várakozásról számoltak be. A többkilométeres kocsisor a dubrovniki repülőtér közeléből egészen a határig húzódott. A horvát rendőrség alternatív útvonalakra tereli a forgalom egy részét, hogy biztosítsa a repülőtér megközelíthetőségét.

A rendkívüli helyzet miatt aktiválták a község polgári védelmi törzsét, és felvették a kapcsolatot az illetékes állami szervekkel. Konavle polgármestere a sajtónak azt mondta, hogy a település közlekedése gyakorlatilag megbénult, a helyiek nehezen jutnak el munkahelyükre, egészségügyi intézményekbe vagy a dubrovniki repülőtérre.

A község vezetése szerint a térség úthálózata nem bír el ekkora forgalmat, ezért azt javasolják, hogy a hatóságok vizsgálják meg a tranzitforgalom korlátozásának lehetőségét a legzsúfoltabb időszakokban.

Sajtóbeszámolók szerint a térségben élők segítenek a hőségben várakozó utazóknak: ivóvizet osztanak, és otthonuk mosdójába is beengedik a bajba jutottakat. A helyi hatóságok ivóvizes tartálykocsit vezényeltek a helyszínre.

A horvát és a montenegrói sajtó szerint a rendkívüli torlódásokat az augusztus eleji turisztikai csúcsidőszak, a Nyugat-Európából Albániába, Koszovóba és Montenegróba irányuló erős tranzitforgalom, az új határellenőrzési eljárások, valamint a határátkelők korlátozott kapacitása együttesen okozza.

(MTI)