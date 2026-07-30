Anyaország :: 2026. július 30. 10:16 ::

Igazi gyakorló kommunista a DK egri képviselőjelöltje: három órán át zabált, majd fizetés nélkül elszaladt egy budai étteremből

Balla Péter, a Demokratikus Koalíció korábbi egri választókerületi elnöke és országgyűlési képviselőjelöltje egy budai szálloda éttermében fogyasztott, majd fizetés nélkül elszaladt a helyszínről. Miután a személyzet egyik tagja utána eredt, az utcán sikerült elfogni és a rendőrség kiérkezéséig visszatartani, végül ott intézkedtek vele szemben a hatóságok – állítja a Haber Eger, melyet az Index szemlézett.



Fotó: Balla Péter / Facebook

A rendelkezésre álló adatok szerint Balla Péter egy négycsillagos budai hotel éttermében tartózkodott, ahol délután 4 órától kezdődően „megállás nélkül fogyasztott” – írták. Este fél 8 környékén, amikor az étterem személyzete megkérdezte tőle, hogy szándékozik-e rendezni a számláját, a volt politikus egy idegen nevet mondott be, azt állítva, hogy egy harmadik fél vendégeként van jelen.

Amíg a személyzet ellenőrizni próbálta az elhangzottak valóságtartalmát, Balla fizetés nélkül elszaladt a helyszínről, maga mögött hagyva egy több mint 50 000 forintot meghaladó fogyasztási számlát.

Az étterem egyik munkatársa utánaeredt a fizetés nélkül távozó Ballának, majd egy rövidebb utcai üldözést követően sikerült utolérnie.

A volt politikusnál sem személyazonosító iratok, sem készpénz nem volt, a helyszínre érkező rendőrök igazoltatás hiányában előállították, majd 72 órára őrizetbe vették. Az eset kapcsán tisztázásra vár az is, hogy miért ült be egy vendéglátóhelyre úgy, hogy sem pénz, sem pedig irat nem volt nála.

Az érintett vendéglátóhely büntetőfeljelentést tesz az eset miatt, illetve polgári peres út keretében követeli majd vissza a fennmaradó pénzösszeget.