Háború, Külföld :: 2026. augusztus 2. 09:47 ::

Trump megint elhalasztotta a "második világháború utáni legnagyobb támadást"

Donald Trump amerikai elnök Truth Social-üzenetében azt írta, nem lesz támadás Irán ellen, és gyors békében reménykedik – írja a Portofolio.

Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy fellépjen az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, olyan mértékű katonai terrorral, erővel és hatalommal, amilyet a második világháború óta nem láttunk. Ennek ellenére Irán és más közel-keleti országok nemrég arra kértek minket, hogy halasszuk el a támadást, mivel megegyezés született a megállapodás kereteiről. Ez magában foglalná a Hormuzi-szoros azonnali, teljes és totális megnyitását, valamint Irán nukleáris fenyegetésének megszüntetését. Ezen kérés alapján – a VILÁG jövőjének, valamint egy sikeres és virágzó Irán fennmaradása érdekében – beleegyeztem a támadás lemondásába, feltéve, hogy gyorsan sikerül MEGÁLLAPODÁST kötni. Izrael is csatlakozik hozzám ebben az elkötelezettségben – írta a szokásos fenyegető, pökhendi stílusban az elnök.

Irán korábban figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ne bocsátkozzon bele semmilyen „kalandos akcióba”, különben határozottan visszavág.



Donald Trump elnök újságírók kérdéseire válaszol a 2026. július 31-én Camp Davidben tartott kabinetülésen (fotó: Anna Moneymaker/Getty Images)

A Reuters beszámolója szerint Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton telefonon beszélt Aszim Munirral, a pakisztáni hadsereg főparancsnokával, illetve Hakan Fidan török külügyminiszterel. Aragcsi fogadkozott, hogy határozott választ adnak bármilyen agresszióra.

Az iráni külügyminiszter később közölte Fajszál bin Farhán szaúdi külügyminiszterrel, hogy az Egyesült Államok és Izrael bármilyen támadására, illetve a régióbeli országok ilyen akciókban való részvételére „arányos válaszlépéssel” reagálnak majd.

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg szombaton beszélt Trump elnökkel, és „aggodalmát fejezte ki, valamint tisztázást kért” az Iránnal kapcsolatos amerikai tervekről – közölte egy amerikai tisztviselő az Axios-szal.

A Nournews, az iráni legfőbb biztonsági szervhez kapcsolódó médiaorgánum szombaton közölte, hogy az iráni energiainfrastruktúra elleni amerikai támadások iráni csapásokat vonnának maguk után Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek olajmezői, valamint Katar és Izrael gázmezői ellen, hozzátéve: „mindent hamuvá égetnek”.