Tudomány és technika :: 2026. augusztus 2. 11:41 ::

A technológiai iparban idén már most több embert küldtek el, mint tavaly összesen

Tovább folyik a techipar leépítési hulláma, rengetegen vesztik el a munkahelyüket.

A két betűs varázsszó áll a dolgok hátterében, a techóriások minden bizalmukat és tőkéjüket a mesterséges intelligenciába fektetik – hívja fel a figyelmet a PC World.

A Layoffs.fyi adatai meglehetősen borús képet festenek. A 2025-ös év egészében 122 000 embert rúgtak ki a tech iparból ilyen-olyan okokból kifolyólag, de ez a szám már most mögöttünk van a 2026-os grafikonokon. A változásokat követő elemzőcég információi szerint 2026 júliusáig már 124 000 dolgozót vágtak ki. Alig léptük túl az év felét, és már most lehagytuk a tavalyi leépítések mértékét – írja a lap.

A kirúgások nagyjáért az Oracle, az Amazon, a Dell és a Meta feleltek, melyek több tízezer dolgozótól szabadultak meg, míg az olyan kisebb csoportok, mint a Workday, a GitLab és a Robinhood százasával tettek hozzá a végeredményhez. Kalifornia egyedül számlál már 16 000 kirúgott technológiai szakembert, melyek ötödéért a Meta egymagában felelt.

A változások forrása nagyrészt az AI. A cégek vagy azért rúgnak ki alkalmazottakat, mert a feladataikat generatív eszközökkel akarják elvégeztetni, vagy azért, hogy az állásukon megtakarított költségeiket további AI fejlesztésekbe forgathassák. Az Oracle például 90 milliárd dollárt akart beletolni az AI-ba a következő pénzügyi évében, ami annyira brutális pénzszórásnak tűnik, hogy már a piac is lehúzta a pénzügyi értékelését. Mindeközben a Meta és az Amazon több száz milliárdra emeli a várható kiadásainak mértékét, szintén az AI-ra koncentrálva.

Ugyan az említett cégek a mesterséges intelligencia mellett a pandémia okozta túlzott munkaerő felvételt és a bürokrácia csökkentését is megjelölték leépítési indokként, ezek számítanak itt a legkevésbé. Öröm az ürömben, hogy a PricewaterhouseCoopers elemzése szerint az AI befektetések hosszú távon több munkahelyet hozhatnak, mint amennyit most elpusztítottak, de ez egy nagyon optimista olvasata a helyzetnek. Meglátjuk, hogy a valós történelem ezt tudja-e majd igazolni.