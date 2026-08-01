Külföld :: 2026. augusztus 1. 22:48 ::

A Hezbollah több tagjával végzett a legerkölcsösebb Libanonban

A Hezbollah libanoni síita milícia több tagjával végzett az izraeli hadsereg Libanon déli részén, az Ali Táher-hegy térségében.

A hadsereg szombati közlése szerint egy izraeli katona megsebesült a harcokban.

"Az azonosításuk után a katonák csapást mértek a terroristákra, hogy elhárítsák a fenyegetést" - állt az izraeli hadsereg közleményében.

Izrael és Libanon júniusban keretmegállapodást kötött a tűzszünet végrehajtásáról és Dél-Libanon fokozatos stabilizálásáról. A megállapodás szerint a libanoni hadsereg feladata lenne a Hezbollah lefegyverzése, de a szervezet egyre több jel szerint újjászerveződik Dél-Libanonban.

(MTI)