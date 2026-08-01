A Hezbollah libanoni síita milícia több tagjával végzett az izraeli hadsereg Libanon déli részén, az Ali Táher-hegy térségében.
A hadsereg szombati közlése szerint egy izraeli katona megsebesült a harcokban.
"Az azonosításuk után a katonák csapást mértek a terroristákra, hogy elhárítsák a fenyegetést" - állt az izraeli hadsereg közleményében.
Izrael és Libanon júniusban keretmegállapodást kötött a tűzszünet végrehajtásáról és Dél-Libanon fokozatos stabilizálásáról. A megállapodás szerint a libanoni hadsereg feladata lenne a Hezbollah lefegyverzése, de a szervezet egyre több jel szerint újjászerveződik Dél-Libanonban.
(MTI)