Külföld, Háború :: 2026. augusztus 2. 16:25 ::

Terrorcselekménynek minősítette a moszkvai éttermi robbantást a polgármester

Terrorcselekménynek minősítette a Moszkva belvárosában lévő étterem elleni robbantásos merényletet vasárnap Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Az orosz Nemzeti Terrorellenes Bizottság (NAK) szombat esti közlése szerint egy házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe egy étteremben, a moszkvai Kudrinszakja téren. A detonáció következtében három ember életét vesztette, 21-en pedig megsebesültek.

"Tegnap Moszkvában kegyetlen terrorcselekményt követtek el, amely emberéleteket követelt. A sérültek jelenleg a városi kórházakban vannak, ahol minden szükséges segítséget megkapnak (…) A bűncselekmény elkövetőit feltétlenül meg fogják találni, és megkapják méltó büntetésüket" - írta Szobjanyin vasárnap a Max üzenetküldő platformon üzemeltetett csatornáján.

A polgármester közölte, hogy a bűnüldöző szervek vizsgálják az eset körülményeit, de nem bocsátkozott részletekbe a felelősökkel kapcsolatban. Szobjanyin kifejezte részvétét az áldozatok hozzátartozóinak.

A NAK közlése szerint a halálos áldozatok egy biztonsági őr, az a nő, akit a robbanószerkezet helyszínre juttatásával gyanúsítanak, valamint az étterem egyik vendége. A Kommerszant helyszíni beszámolója szerint egy biztonsági őr megállított egy nőt, aki azt állította, hogy a nála lévő dobozban ajándékot hozott az egyik vendégnek, és megpróbálta átvizsgálni. A lap szerint a bombát távirányítással robbantották fel, és a szóban forgó nő feltehetően nem tudta, mi van a csomagban.

A Rigában szerkesztett orosz ellenzéki hírportál, a Medúza, valamint a DW orosz nyelvű kiadása Telegram-csatornákra hivatkozva azt állította, hogy a merénylet célpontja Alekszandr Csajko, az orosz légi és űrerők főparancsnoka volt, aki az 55. születésnapját ünnepelte zárt körű banketten a Balzi Rossi olasz étteremben, az orosz főváros egyik emblematikus, úgynevezett Sztálin-toronyházának földszintjén.

(MTI)