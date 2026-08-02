Külföld :: 2026. augusztus 2. 17:34 ::

Több mint száznegyven tűzesethez riasztották a horvát tűzoltókat egy nap alatt a tengermelléken

A horvát tengermelléki térségekben az utóbbi 24 órában 143 esethez riasztották a tűzoltókat, és a lángok összesen több mint hatvan hektárt perzseltek fel - közölte vasárnap a Horvát Tűzoltó Szövetség.

Az oltásban 774 tűzoltó, 259 jármű és hét repülőgép vett részt. A bevetett Canadair gépek a tengerből felvett vízzel segítették a szárazföldi egységek munkáját.

A legsúlyosabb tüzek Isztrián pusztítottak: Barban és Oprtalj térségében összesen 45 hektárnyi füves, bozótos, illetve erdős terület égett le. A lángok megfékezéséhez öt Canadairt is bevetettek.

Dalmáciában Split és Trogir környékén, valamint Omis közelében kellett nagyobb erőkkel védekezni. Prapatnicán egy hulladéklerakóban keletkezett tűz átterjedt a környező növényzetre, Omis térségében pedig hat hektár égett le.

Zára (Zadar) közelében, a turisták körében népszerű Pakostane térségében ugyancsak hat hektáron pusztítottak a lángok.

A horvát meteorológiai szolgálat vasárnap a fiumei (Rijeka), a knini, a spliti és a dubrovniki régióra is a legmagasabb, vörös fokozatú hőségriasztást adott ki. A tengerparton 34-36, a dalmát hátországban helyenként 38 Celsius-fok feletti csúcshőmérsékletre figyelmeztettek.

A horvát hatóságok a tartós hőség és szárazság miatt továbbra is fokozott tűzveszélyre hívják fel a figyelmet.

(MTI)