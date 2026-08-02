Külföld, Tudomány és technika :: 2026. augusztus 2. 06:54 ::

A mesterséges intelligencia fűti Tajvan gazdasági növekedését

A mesterséges intelligencia iránti globális kereslet nyomán Tajvan gazdasága a világ egyik leggyorsabban növekvő gazdaságává vált.

A tajvani statisztikai hivatal pénteken ismertetett adatai szerint a bruttó hazai termék a második negyedévben 12,92 százalékkal emelkedett éves összevetésben, jelentősen meghaladva a Reuters által megkérdezett közgazdászok által várt 10,80 százalékot.

Az első negyedévben a GDP 14,55 százalékkal bővült éves alapon, ami csaknem négy évtizede a legerősebb növekedési ütem volt.

Negyedéves összevetésben a gazdaság teljesítménye 9,91 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző három hónap 6,94 százalékos bővülése után.

Tajvan kulcsszereplője a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális ellátási láncnak, mivel olyan technológiai vállalatok mint az Nvidia és az Apple, a szigetországban gyártott csúcstechnológiás félvezetőkre támaszkodnak. Ebben meghatározó szerepe van a világ legnagyobb bérgyártó félvezetőipari vállalatának, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Companynak (TSMC).

A gazdasági lendület az év második felében is fennmaradhat. A tajvani gazdasági minisztérium korábban közölte, hogy júniusban az exportmegrendelések értéke éves összevetésben 59,4 százalékkal, 95,26 milliárd dollárra emelkedett. Ez sorozatban a 17. havi növekedés, és meghaladta az előzetes várakozásokat. A bővülést elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó alkalmazások, a nagy teljesítményű számítástechnikai rendszerek és a felhőszolgáltatások iránti kereslet hgenerálja. A távközlési termékek megrendelései 81,9 százalékkal, az elektronikai termékeké pedig 79,9 százalékkal nőttek.

A tajvani statisztikai hivatal előrejelzése szerint a szigetország bruttó hazai terméke 2026 egészében 9,64 százalékkal emelkedhet, ami 16 éve a legerősebb éves növekedés lenne. Ennél nagyobb, 10,25 százalékos bővülést legutóbb 2010-ben, a globális pénzügyi válság utáni fellendülés időszakában mértek.

A kedvező gazdasági adatok hatására a tajvani tőzsde vezető indexe 8 százalékos emelkedéssel zárt, míg a TSMC részvényeinek árfolyama közel 10 százalékkal nőtt, ami 2020 óta a legnagyobb napi emelkedés.

(MTI)