Egyetlen kérdésre sem válaszolt a koronavírus eredetéről és a járvány amerikai kezeléséről szóló kongresszusi meghallgatáson szerdán Anthony Fauci korábbi elnöki egészségügyi főtanácsadó, aki 2020-tól a járványellenes védekezést irányította az Egyesült Államokban.
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Fotó: Nathan Howard / Reuters
A fertőző betegségek amerikai intézetének korábbi igazgatója, Joe Biden volt elnök főtanácsadója nyitóbeszédében úgy vélte: a szenátus belbiztonsági és kormányzati ügyekért felelős bizottságának republikánus többsége a meghallgatást arra kívánja felhasználni, hogy őt "gyanúba keverje", ezért alkotmányos jogára hivatkozva megtagadja a választ.
A 85 éves orvos, járványügyi szakember ezt követően az elhangzott 111 kérdésre minden alkalommal megismételte, hogy ügyvédei tanácsára, alkotmányos jogával élve visszautasítja a választ.
A feszült kongresszusi meghallgatáson az azt vezető Rand Paul republikánus szenátor kivezettette Anthony Fauci egyik ügyvédjét arra hivatkozva, hogy a jogász megszólítás nélkül közbeszólt, és az utasítás ellenére a meghallgatás idején ügyfele mellett kívánt ülni, és nem a kísérőknek kijelölt padsorban.
Az ülés mintegy 3 óra után ért véget, és azt követően a republikánusok közölték, hogy Anthony Fauci ellen eljárást kezdeményeznek a kongresszus előtti kötelezettség megsértése miatt, ami büntetőjogi következményekkel járhat.
Anthony Fauci a koronavírus-járvány idején a teljes körű maszkviselési kötelezettség pártján volt, és a társadalmi érintkezést széles körben tiltó járványkezelési politikát támogatta, amiért republikánus oldalról bírálatok kereszttüzében volt, különösen Donald Trump jelenlegi elnök részéről.
A republikánusok szándékai szerint a kongresszusi eseményen a jól ismert egészségügyi szakember közelmúltban megjelent naplójának tartalma is napirendre került volna, mert tudomásuk szerint az abban szereplő egyes bejegyzések ellentétben állnak a főtanácsadó korábbi kongresszusi meghallgatásán, eskü alatt tett állításaival.
(MTI nyomán)