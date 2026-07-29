Koronavírus, Videók :: 2026. július 29. 22:25 ::

111 kérdést tettek fel Faucinak az általa szorgalmazott Covid-terrorról a kongresszusban - egyikre sem válaszolt

Egyetlen kérdésre sem válaszolt a koronavírus eredetéről és a járvány amerikai kezeléséről szóló kongresszusi meghallgatáson szerdán Anthony Fauci korábbi elnöki egészségügyi főtanácsadó, aki 2020-tól a járványellenes védekezést irányította az Egyesült Államokban.



Fotó: Nathan Howard / Reuters

A fertőző betegségek amerikai intézetének korábbi igazgatója, Joe Biden volt elnök főtanácsadója nyitóbeszédében úgy vélte: a szenátus belbiztonsági és kormányzati ügyekért felelős bizottságának republikánus többsége a meghallgatást arra kívánja felhasználni, hogy őt "gyanúba keverje", ezért alkotmányos jogára hivatkozva megtagadja a választ.

“Who the f*** do you think you were for doing that?” Sen. Bernie Moreno (R-OH) tells Dr. Anthony Fauci during his Senate testimony on Wednesday after recounting the time a mother and her family were arrested and charged with criminal trespassing at a junior high football game… pic.twitter.com/KRZLL06PEg July 29, 2026

A 85 éves orvos, járványügyi szakember ezt követően az elhangzott 111 kérdésre minden alkalommal megismételte, hogy ügyvédei tanácsára, alkotmányos jogával élve visszautasítja a választ.





Josh Hawley just trolled the living hell out of Fauci and then absolutely DESTROYED and EXPOSED him in front of the entire country. HOLY SHIT!! 🔥🔥Josh Hawley just trolled the living hell out of Fauci and then absolutely DESTROYED and EXPOSED him in front of the entire country. pic.twitter.com/eSTdkdBiHt July 29, 2026

A feszült kongresszusi meghallgatáson az azt vezető Rand Paul republikánus szenátor kivezettette Anthony Fauci egyik ügyvédjét arra hivatkozva, hogy a jogász megszólítás nélkül közbeszólt, és az utasítás ellenére a meghallgatás idején ügyfele mellett kívánt ülni, és nem a kísérőknek kijelölt padsorban.





He refused to turn and acknowledge them.



"All you have to do… Sen. Bernie Moreno asks Dr. Fauci to turn and look at rows of people in attendance who were persecuted for refusing to toe the line on draconian masks, social distancing, harmful vaccines, and wet market propaganda.He refused to turn and acknowledge them."All you have to do… pic.twitter.com/j26qS93xJ5 July 29, 2026

Az ülés mintegy 3 óra után ért véget, és azt követően a republikánusok közölték, hogy Anthony Fauci ellen eljárást kezdeményeznek a kongresszus előtti kötelezettség megsértése miatt, ami büntetőjogi következményekkel járhat.





This carries up to a YEAR of prison time.



Paul argues that Fauci does NOT have a fifth amendment right against… 🚨 BREAKING: Rand Paul announces the committee will be voting to hold Dr. Fauci in CONTEMPT OF CONGRESS after Fauci invokes the fifth amendment over 80 timesThis carries up to a YEAR of prison time.Paul argues that Fauci does NOT have a fifth amendment right against… pic.twitter.com/WWtPoBkdR1 July 29, 2026

Anthony Fauci a koronavírus-járvány idején a teljes körű maszkviselési kötelezettség pártján volt, és a társadalmi érintkezést széles körben tiltó járványkezelési politikát támogatta, amiért republikánus oldalról bírálatok kereszttüzében volt, különösen Donald Trump jelenlegi elnök részéről.

A republikánusok szándékai szerint a kongresszusi eseményen a jól ismert egészségügyi szakember közelmúltban megjelent naplójának tartalma is napirendre került volna, mert tudomásuk szerint az abban szereplő egyes bejegyzések ellentétben állnak a főtanácsadó korábbi kongresszusi meghallgatásán, eskü alatt tett állításaival.

(MTI nyomán)