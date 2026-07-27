Anyaország, Videók :: 2026. július 27. 14:19 ::

Két cigány családot már beköltöztettek Szalonnára Kassáról, és ez még csak a kezdet

Magyarul nem beszélő, mélyszegénységben élő családokat költöztettek Kassáról a borsodi Szalonnára. A helyieket nem értesítették, két család már be is költözött a faluba.

A kassai Tóváros polgármestere korábban arról számolt be, hogy lebontják a Lubina cigánytelep bódéit, és alternatív lakhatást biztosítanak a családoknak – azt viszont nem közölte, hol.

Az Országos Roma Önkormányzat elnöke szerint a szalonnai házakat a kassai városvezetés vásárolhatta. A két település polgármestere ma egyeztet az ügyben.