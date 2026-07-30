Anyaország :: 2026. július 30. 19:47 ::

Energia-krízishelyzet jöhet hétfőtől, gyárak és üzemek állhatnak le ideiglenesen

A Duna rekord alacsony vízszintje miatt 44 év után először teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet, és mivel szerdán műszaki hiba miatt leállt a Dunamenti Erőmű is, ezzel párhuzamosan pedig történelmi mértékű áramigény várható, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet – jelentette be Magyar Péter Facebook-videójában, a MAVIR országos központjából bejelentkezve.



Fotó: MAVIR

Legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt nő a lakossági és közületi villamosenergia-igény – mondta a kormányfő.

A rendkívüli energia-krízishelyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket.

A kormány utasítására a MAVIR rendszerirányító az alábbi nagyfogyasztókat szólította fel arra, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus, kora esti időszakban:

az akkumulátorgyárakat,

az cementgyárakat,

a vegyi üzemeket,

az autógyárakat és egyéb üzemeket.

Amennyiben szükséges, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett, ideiglenes lekapcsolásához – az ehhez szükséges jogszabályok előkészítése folyamatban van – tájékoztatott a miniszterelnök.

Vészforgatókönyv is rendelkezésre áll

A rendkívüli intézkedésekre az ország energiabiztonságának fenntartása miatt van szükség. A következő napokra az alábbi biztonsági lépésekkel készül a kormány, a nagyipari fogyasztók önkorlátozásán és termelésük átütemezésén túl:

mozgósítják a szükséges hazai erőművi tartalékokat,

biztosítják az elektromos áram szükséges importját,

a kormányzati épületekben csökkentik a fölösleges energiafelhasználást,

és arra kérik a magyar lakosságot, hogy tudatosan és önkorlátozó módon járjon el.

Utóbbi kérést részletesebben is kifejtette Magyar:

aki megeteheti, 17 és 22 óra közötti idősávon kívülre időzítse a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, mint például az elektromos autók töltését és a légkondicionáló berendezések működtetését.

A fenti lépések azért szükségesek, hogy a villamosenergia-rendszer összeomlását elkerüljük – tette hozzá.

Végső esetben rendelkezésre áll egy előre kidolgozott biztonsági rendszer is, egy úgynevezett rotációs kikapcsolási rend, melyről a MAVIR dönt, és melynek alkalmazására akkor kerül sor, ha a fenti eszközök együttesen nem lennének elegendőek az országos hálózat egyensúlyának fenntartásához – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Frissítés: Kapitány szerint Paks leállítása nem veszélyhelyzet



A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint, előre kidolgozott rend alapján történik - írta Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt követően, hogy Magyar Péterrel együtt ellátogattak az atomerőműbe, és a miniszterelnök bejelentette az erőmű teljes leállítását csütörtökön.

A miniszter kifejtette: a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására szükség van. Aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát, időzítse az esti csúcsidőszakon, vagyis a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre.

"Arról is őszintén kell beszélni, hogyan jutottunk ide, mert szakmai szemmel ez a legfelháborítóbb" - jelentette ki, utalva arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma volt.

A miniszter szerint egy tízmilliárd forintos beruházással, az új paksi szivattyútelep megépítésével ez a leállás és a most tízmilliárdos többletköltséget jelentő áramimport elkerülhető lett volna. "Az előző kormány ezt nem építette meg, miközben az MVM politikai utasításra százmilliárdokat költött hirdetésekre, szponzorációkra és sportklubokra" - írta Kapitány István, hozzátéve, hogy ezt is ki fogják vizsgálni.

"Ami előttünk áll, az fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést kíván mindannyiunktól. Az elmúlt évtizedekben megtanultam: a higgadt, módszeres munka a legnagyobb kihívásokon is átsegít minket. A magyar emberek pedig a nehéz helyzetekben mindig összefognak. Most is így lesz" - fogalmazott a miniszter.

(24 - MTI)