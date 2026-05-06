Kedd este óta csökken a kőolaj ára

Szerda reggel folytatódott az olajár kedden este kezdődött csökkenése.

Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta ára 2,10 dollár (1,91 százalék) csökkenéssel 107,81 dolláron állt, miután az olajfajta ára kedden közel 4,5 dollárral (4 százalékkal) esett.

Kedden Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy "jelentős előrelépés történt a teljes és végleges megállapodás felé" Iránnal, és az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet.

Az amerikai elnök kijelentéseit a szakértők a feszültség enyhülésének lehetséges jeleként értelmezték, és fölerősödtek azok a remények, hogy fokozatosan helyreáll a Perzsa-öbölből érkező ellátás.

(MTI)