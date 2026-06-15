Friss hírek :: 2026. június 15. 17:05 ::

A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter

Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok (V4) külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban, az uniós Külügyek Tanácsa ülése alkalmából hétfőn.

A miniszter a Facebook-oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség, a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4-találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak.

"Öröm volt látni, hogy cseh, lengyel és szlovák partnereink is nyitottan és konstruktívan fogadták a V4-együttműködés új lendületbe hozását" - tette hozzá Orbán Anita.

(MTI)