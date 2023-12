Anyaország :: 2023. december 15. 08:30 ::

A főnindzsa a Kossuth Rádióban magyarázkodik: "megkértek, hogy ne vétózzak", "menet közben is meg lehet akadályozni"

Két hét után adott interjút ismét a közszolgálati rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök a közszolgálati rádió brüsszeli stúdiójából nyilatkozott, miután a belga fővárosban rendezik azt a kétnapos csúcstalálkozót, ahol az Európai Tanács úgy döntött, hogy megkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával. Orbán Viktor korábbi ígéretével ellentétben végül nem vétózta meg az uniós közös döntést, nem vett részt a döntésen, hanem hagyta a másik 26 tagállamot dönteni, akik ellenszavazat nélkül jóváhagyták a lépést.



"A magyar genetikailag nem érzékeli a nyomást, nem engedünk, bármi is az ajánlat" - hősködött a vétókirály, majd így vonult ki a szavazásról, fülét-farkát behúzvaFotó: Yves Herman / Reuters

Hosszú és nehéz vita zajlott le, nyolc órán keresztül győzködtem, hogy ezt ne csinálják – mondta Orbán Viktor az interjú elején, amikor arról kérdezték, hogy miért nem vétozott, ahogy előzőleg ígérte. A magyar kormányfő szerint amit az Unió most döntött, az egy rossz formája a segítségnyújtásnak. „Nem lehetett őket meggyőzni.” „Arra kértek, ne akadályozzam őket” – ezért nem vétózott. Az EU érve az volt, hogy a tárgyalás úgyis hosszú-hosszú folyamat lesz, amelyet a magyar kormány megakadályozhat menet közben is. (Ahogyan azt tegnap is láthattuk - a szerk.)

− A rossz döntésben azonban nem akartam részt venni, ezért inkább elhagytam a termet − mondta Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette: a magyarok pénzét nem kapja meg Ukrajna – ezt ugyanis a magyar delegáció már megvétózta, mert Magyarország nem fogadja el a pénzügyi következményeit az ukrán csatlakozásról szóló döntésnek. Ha a magyar gazdák érdekeit kell megvédeni, akkor a magyar kormány „a kéziféket be fogja húzni”. (Ahogyan azt tegnap is láthattuk - a szerk.)

Ez egy rossz döntés, el sem kellett volna elindulni ebbe az irányba, Magyarország lelkiismeretét nem terheli ez a rossz döntés, és a folyamatot meg lehet állítani menet közben is – tette hozzá Orbán Viktor.

Kérédsre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, hogy hosszú listája van arról, miért tartja rossz döntésnek Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Ezek közt említette, hogy közös hitelt kell felvenni, amit ellenez, mert a Covid idején is rosszul jártunk, illetve azt, hogy Ukrajna „rosszul áll a háborúban”. A kormányfő szerint nem fegyverrel kellene segíteni Kijevet, hanem a háborút kellene megállítani.

- A magyarok pénzét oda akarják adni a háború folytatására. Ez nem fogadható el. Azt mondtam, hogy na, ezt már ne. Itt már azonnali érdeksérelem van - emelte ki Orbán Viktor.

"A gazdaság az uniós források nélkül is működik"

Az uniós pénzek érkezéséről Orbán Viktor elmondta, hogy "nekünk ez a pénz járt". De szerinte az a legfontosabb tanulság, hogy a magyar gazdaság az uniós források nélkül is működik.

− De ha az ember pénzt kap, akkor nem kell elszaladni - tette hozzá, majd megerősítette: azzal, hogy az országgal packáztak, azt mutatja, hogy van hajlam Brüsszelben arra, hogy visszaéljenek a hatalommal. Orbán Viktor szerint le kell váltani a mostani vezetést.

− Amikor pedig a pénz tényleg meglesz, bent lesz a széfben, akkor lehet majd dönteni, hogy hova mekkora forrás jusson − jelentette ki, de hozzátette: a befagyasztott források további kétharmadának érkezését "majd meglátjuk".

(Index nyomán)

