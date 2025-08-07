Anyaország :: 2025. augusztus 7. 20:16 ::

Az American Airlines újraindítja Budapest-Philadelphia járatát

Az American Airlines légitársaság több mint egy évig tartó előkészítő munka eredményeként bejelentette, hogy 2026 májusában újraindítja közvetlen repülőjáratát Budapest és Philadelphia között. A 2026-os nyári szezonra vonatkozó repülőjegyek 2025. augusztus 11-től már megvásárolhatók az American Airlines weboldalán, valamint a hivatalos utazási partnereknél - közölte a Budapest Airport és a Visit Hungary közös közleményben csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény emlékeztet arra, hogy a járat korábban nagy kihasználtsággal üzemelt, népszerű volt mind az amerikai, mind a magyar utasok körében, majd a pandémia alatt felfüggesztették.

A tájékoztatás szerint a 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek 2026. május 21-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekednek majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A Dreamlinerek szolgáltatási színvonala egyaránt kielégíti a szabadidős és az üzleti utazók igényeit, így az új légihíd tovább erősítheti Budapest pozícióját a hivatásturizmus piacán is.

Az újrainduló járattal az American Airlines heti 3200 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál a Budapestről induló utasok számára Philadelphiában több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomásra. Philadelphia ugyanis nemcsak történelmi jelentőségű város az Egyesült Államokban, hanem az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja is - tették hozzá.

François Berisot, a VINCI Airports hálózataként működő Budapest Airport vezérigazgatója hangsúlyozta: "az újrainduló közvetlen philadelphiai járat turisztikai és kereskedelmi jelentősége is óriási; büszke vagyok arra, hogy az American Airlinest újra a légitársasági partnereink között köszönthetjük. Nagyon kemény munka és hosszú hónapokig tartó előkészítés előzte meg az első észak-amerikai járat újraindítását. A Budapest Airport továbbra is folyamatosan dolgozik azon, hogy egyre több úti célt kínáljon Budapestről, beleértve a transzatlanti járatokat is."

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója azt mondta, "ez az új közvetlen járat tovább erősíti Budapest pozícióját mint Európa egyik leggyorsabban növekvő és legizgalmasabb városi úti célját, ahol a történelmi örökség mellett modern, pezsgő városélmény várja a látogatókat. A döntéshozatalt a Visit Hungary részéről a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) és más adatforrások alapján rendelkezésre álló piaci ismeretekkel tudtuk támogatni, míg célzott, adatalapú promóciós tevékenységünk mérhetően növelte az amerikai keresletet, ezzel is megalapozva a járatindítás vonzóságát."

"A gazdag kulturális örökséggel rendelkező városokba irányuló járatok iránti kereslet folyamatosan növekszik. Egyre több utasunk keresi azokat a helyeket, ahol elmerülhet a több évszázados örökségben, és olyan történelmi és kulturális értékeket fedezhet fel, amelyeket még soha nem tapasztalt." mondta José A. Freig, az American Airlines nemzetközi és fedélzeti étkezési műveletekért felelős alelnöke. "Ezzel az útvonalával magyarországi ügyfeleink is elérhetik az egyik leggyorsabban növekvő amerikai csomópontunkat, Philadelphiát, ahonnan több mint 100 célállomást fedezhetnek fel az Egyesült Államokban és azon túl" - tette hozzá.