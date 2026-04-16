Háború :: 2026. április 16. 21:56 ::

Netanjahu: nem mennek el az izraeli erők Dél-Libanonból a tűzszünet miatt

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön megerősítette a 10 napos tűzszünetet a libanoni Hezbollah síita milíciával, és közölte, hogy az izraeli hadsereg a tűzszünet alatt marad a dél-libanoni ütközőövezetben.

"Belegyeztem egy átmeneti, 10 napos tűzszünetbe" - mondta az izraeli kormányfő videóüzenetében.

Mint mondta, e lépés célja esélyt adni a béketárgyalásoknak Libanonnal, amelyek a két ország képviselőinek washingtoni találkozójával vették kezdetüket. Hangsúlyozta, Izraelnek két központi követelése van: a Hezbollah lefegyverzése és a két szomszédos ország közti tartós béke megteremtése.

Netanjahu kiemelte, hogy a tűzszünet idején az izraeli csapatok a Dél-Libanonban kialakított, nagyjából 10 kilométer széles "megerősített biztonsági övezetben" maradnak. Ez utóbbi a Földközi-tengertől a szíriai határig terjed és az észak-izraeli települések védelmét szolgálja az iráni támogatást élvező Hezbollah támadásaival szemben.

"Történelmi lehetőségünk van békemegállapodást kötni Libanonnal" - mutatott rá az izraeli kormányfő. Elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Joseph Aun libanoni elnököt is meghívta, hogy előmozdíthassák egy ilyen megállapodás megkötését. Véleménye szerint ez azért vált lehetségessé, mert Izrael az utóbbi években a Hezbollahhal vívott háborúban alapvetően el tudta mozdítani az egyensúlyt. Hozzátette, hogy Libanon ezért állt elő a közvetlen béketárgyalások iránti javaslattal, amelyet el is fogadott.

Netanjahu közölte azt is, hogy Trump arról biztosította, hogy az Egyesült Államok fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját és megfosztja Iránt nukleáris képességeitől.

(MTI)