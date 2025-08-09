Anyaország, Külföld :: 2025. augusztus 9. 15:25 ::

Orosz gépek miatt riasztották a magyar Gripeneket a Balti-tengernél

Éles riasztás felirattal posztolt képet a honvédelmi miniszter szombaton délelőtt egy Gripen vadászrepülőről. A magyar honvédség gépei a NATO Balti Légrendészeti missziójának keretében éles bevetésen voltak. Szalay-Bobrovniczky arról írt, hogy a magyar Gripenek „azonosítatlan repülőgépeket” fogtak el a Balti-tenger felett, majd miután azonosították, visszatértek a litvániai bázisukra.

A honvédség oldalán megjelent bővebb közleményben már az is szerepel, hogy orosz gépek miatt riasztották a magyar vadászgépeket pénteken délelőtt. A később elfogott és azonosított gépek nem teremtettek rádiókapcsolatot a légiirányítással, nem volt repülési tervük és nem használtak válaszjeladót.

A Magyar Honvédség augusztus 1-től négy hónapon keresztül 80 katonával és négy Gripen harci repülővel vezető nemzetként látja el a balti országok légrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal közösen NATO parancsnokság alatt. Magyarország már negyedik alkalommal vesz részt ilyen küldetésen. A mostani misszióban ez volt az első éles riasztásuk.

(Telex)