Plakátokon hirdetik a "betiltott" pécsi buzifesztivált

Betiltott rendezvény népszerűsítése és azon való részvételre felhívás miatt a mai napon feljelentést tett a rendőrségen Mészáros Sándor, a Mi Hazánk Mozgalom megyei elnöke és Varga Tamás, a Mi Hazánk területi igazgatója, pécsi önkormányzati képviselője, írja a Magyar Jelen.

Mészáros Sándor és Varga Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy az október 4-ére meghirdetett pécsi rendezvényt betiltotta a rendőrség, az utcákon mégis megjelentek a toborzó plakátok, és tudomásuk szerint buszokat indítanak Budapestről és külföldről is. Ezért tették meg feljelentésüket.

A szeptember 27-én, szombaton megnyitott „Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál” rendezvénysorozatot – melynek „záróünnepsége” lesz a buzifelvonulás – Péterffy Attila, Pécs polgármestere személyes részvétellel és köszöntővel tisztelte meg.

A közösségi oldalán megjelentek szerint: „Pécsett, ebben a mi gyönyörű városunkban a sokszínűség és az emberi méltóság feltétlen tisztelete alapvetés. (..) Polgármesterként, apaként és egyszerű emberként is büszke vagyok arra, hogy ez a város ma is a demokrácia és a szabadság bástyája.”

Péterffy Attila polgármester ugyanaz, aki Varga Tamás képviselőt tavaly egy testületi ülésen „lekurvaanyázta”, mivel nem értett egyet a képviselő szavazatával.