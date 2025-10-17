Anyaország :: 2025. október 17. 16:57 ::

51 éves korában elhunyt Egyed Zsolt volt országgyűlési képviselő

51 éves korában elhunyt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi borsodi országgyűlési képviselője. A hírt egykori képviselőtársa, Sneider Tamás volt jobbikos országgyűlési képviselő jelentette be a közösségi médiában.

„Egyed Zsolt jobbikos országgyűlési képviselőtársam ötvenegy évesen elhunyt. Életvidám, humoros bajtársunk volt, aki 150 parlamenti felszólalásban és rengeteg előterjesztésben állt ki a borsodi emberekért, az elesettekért, bajban lévőkért. Az állatvédelem sorsát is kezdettől fogva a szívén viselte. Isten nyugosztaljon Zsolt!” – emlékezett meg Sneider.

Egyed Zsolt 2010. május 14-én jutott be az Országgyűlésbe, és mandátuma 2018. május 7-ig tartott, így összesen két cikluson át volt országgyűlési képviselő. Az első ciklusban (2010–2014) a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi listáról választották be, míg 2014-től 2018-ig országos listáról szerzett mandátumot, írja a Magyar Jelen.

Parlamenti tevékenysége alatt több bizottság munkájában is részt vett: 2010 és 2014 között a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság, 2014 és 2018 között pedig a Mentelmi Bizottság tagja volt.