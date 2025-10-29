Anyaország :: 2025. október 29. 10:30 ::

Szőlő utca: az igazgató azért nevezte el Aisah Zamira Tiarának a cigányát, hogy a neve "olyan legyen, mint egy egyiptomi hercegnőé"

A Szőlő utcai javítóintézet hivatalosan egy zárt, csak fiúknak fenntartott intézmény. Az egyik volt munkatárs viszont azt mondta a hvg-nek, hogy a Juhász Péter Pállal együtt jelenleg letartóztatásban lévő, Aisah néven ismert élettársa, illetve később egy másik lány, N. is bejárhattak az intézetbe mint a volt igazgató „lieblingjei”.

A lap állítása szerint az intézetnek – az ügy átpolitizáltsága miatt névtelenül nyilatkozó – munkatársai tudtak arról, hogy a volt igazgató magához vett különböző korú lányokat, „a nagyjából 8 évestől a 16 évesig”.

Az Aisah néven említett nőről korábban megjelent a nyilvánosságban, hogy feltehetően gyermekotthonban ismerhette meg Juhászt, aki később hivatalosan is alkalmazta őt a Budapesti Javítóintézetben mint a rendészet helyettes vezetőjét. Az egyik forrás szerint az alkalmazottak eleinte azt látták, hogy Aisah szabadon bejár az intézetbe a sportpályákra, majd információi szerint ott is szerzett érettségit.

Egy másik korábbi dolgozó állítása szerint a volt igazgató arra kérte őt, hogy munkaidejében tanítsa angolul a pártfogoltját, aki azonban zárkózott volt, és nem volt fogékony erre, így csak pár különórát tartottak meg végül.

Utóbbi forrás elmesélte azt is, milyen bizarrnak élte meg azt, hogy állítása szerint Juhász Péter Pál találta ki az Aisah Zamira Tiara nevet a cigánylánynak, hogy a neve „olyan legyen, mint egy egyiptomi hercegnőé”.

Az egyik volt alkalmazott azt mondta, hogy 2019-ben, pár hónappal az után, hogy elhagyta a javítóintézetet, kihallgatta a rendőrség. Állítása szerint nem kifejezetten Juhászról kérdezték, hanem arról, hogy az egyes női dolgozók milyen kapcsolatban vannak a rájuk bízott fiúkkal, történtek-e visszaélések. Egy másik korábbi munkatárs azt mondta, hogy őt már 2017-ben kihallgatták, de szerinte a volt igazgatóról és Aisahról is tettek fel kérdéseket neki.

A javítóintézet egyik volt gyermeknevelője tíz évig dolgozott együtt Juhásszal, akit még az igazgatóvá való kinevezése előtti évben, 2010-ben küldött oda először több kollégájával a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ugyanis már az előző vezetés alatt is súlyos problémák voltak tapasztalhatóak az intézet falai között. A forrás elmondása szerint abban az évben Soltész Miklós KDNP-s államtitkár személyesen ment el a Szőlő utcába, hogy elmondja, nagy változásokat kell eszközölni a korábbi működéshez képest.

A lap forrásai szerint a 2011-ben kinevezett Juhász Péter Pál egy erősen központosított rendszert hozott létre a javítóintézetben. Eszerint a „kápórendszerként” ismert módszert alkalmazta, ami azt jelenti, hogy a bent csoportokban élő fiúk közül különböző feladatokkal bízott meg egyeseket, amiket egymás között kellett elintézniük.

A korábban a Szőlő utcában dolgozó informátorok arról is beszéltek, hogy Juhász a munkatársak között is kialakította a saját rendszerét, konkrét neveket is soroltak, akik „odavett” magához, általánosságban nagy volt a fluktuáció a munkaerő terén.

