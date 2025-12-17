Anyaország :: 2025. december 17. 10:51 ::

Most már biztos: februártól kétszer annyi készpénz vehető fel ingyenesen

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa - írja a Biztosdöntés.hu.



Fotó: Mohos Márton / 24

Az alapelv nem változik

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni.

Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

A bankoknak drága lesz a módosítás

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon. A Magyar Bankszövetség viszont bírálta a módosítást, emlékeztetve arra, hogy a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli, amit a bankoknak – illetve "más csatornákon keresztül nyilván az ügyfeleknek" – kell megfizetniük. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1 350 forint tranzakciós illeték helyett 2 700 forintot kell befizetnie havonta egyetlen folyószámla után.

2025. harmadik negyedévében összesen 2 346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma visszaesett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: előbbi 85,7 millió darabra, utóbbi pedig 9 029 milliárd forintra.

Megugorhat a készpénzállomány

A készpénzfelvételi limit duplázódása nyomán a háztartásoknál lévő készpénz állományának növekedése is felgyorsulhat - mutat rá Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2025. harmadik negyedévének végén valamivel több mint 7300 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, ami 6,3 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Mivel a szektor pénzügyi eszközeinek teljes állománya 9,2 százalékkal gyarapodott ugyanezen időszak alatt, a készpénz súlya kisebb mértékben – 6,5-ről 6,4 százalékra – csökkent a teljes portfólión belül.

Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról. Utóbbi csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része, vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, ám a számlaforgalmuk havi néhány tranzakcióra korlátozódik.

Kevesebb kedvezmény marad a bankoknál

A pénzintézetek várhatóan a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségek további ritkításával is reagálnak majd a változásra. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint most is jellemzően a prémium számlacsomagoknál, illetve a nemzetközi ATM-hálózatban biztosítanak kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségeket egyes piaci szereplők.