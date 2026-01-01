Anyaország :: 2026. január 1. 10:18 ::

"I will kill you" - decemberi móka budaörsi módra

Nem mindennapi konfliktust éltek át egy pilisborosjenői társasház lakói december egyik estéjén - írja honlapján a rendőrség.

Az apa-fia páros éppen a lépcsőházban végzett munkálatokat, amikor a fiatalabb férfi meglátta, hogy az emeleti szinten az egyik lakó ajtajánál fel van szerelve egy kamera, ami a közös használatú teret figyelte. Mivel úgy ítélte meg, hogy az eszköz jogellenesen van ott, odasétált és leszerelte.

Rövid idő elteltével kinyílt az érintett lakás ajtaja, ahonnan kilépett a 47 éves Ian S., és 45 éves élettársa Z. Anasztázia. A férfi angol nyelven szidalmazni kezdte az apát és a fiát, majd az „I will kill you”, azaz „megöllek” szavakat kiabálva, bal kezében – csuklójához láncolva – egy kést, jobb kezében pedig egy fegyvernek látszó tárgyat tartva indult feléjük, majd egy lövést is leadott a két férfi irányába, miközben élettársa gázspray-vel fújt feléjük.

A fiatalabb sértett ekkor a lépcsőn a földre vitte támadójukat, míg édesapja a nőt próbálta feltartóztatni. A dulakodás zajára további két szomszéd ment ki a lépcsőházba, akik segítettek lefegyverezni a támadót.

A külföldi férfi ezt követően rosszul lett, remegni kezdett, majd miután elvették tőle az eszközöket, felállt, és puszta kézzel ismét támadásba lendült. Ezúttal az idősebb férfi volt a célpont, akit a lépcsőnek lökött. A támadó rövid időn belül újra rosszul lett, ezt kihasználva a sértettek a társasház előtti kertbe menekültek, ahol megvárták a helyszínre érkező rendőröket.

A budaörsi rendőrök a férfit és élettársát elfogták, előállították, és ellenük büntetőeljárást indítottak. A két elkövetőnek felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt kell felelnie.