Közel egy év után sincs gyanúsítottja az MNB-ügynek

Habár az eljárás lassan egy éve tart, még senkit sem hallgattak ki gyanúsítottként a jegybanki alapítványok gazdálkodása miatt indult nyomozásban, tudta meg az RTL Híradó a fővárosi főügyészségtől.

Tavaly márciusban pattant ki a botrány a régóta az újságírói érdeklődés homlokterében levő jegybanki alapítványok körül. Az Állami Számvevőszék közzétette jelentését, melyben komoly veszteséget okozó döntéseket azonosított az alapítványi gazdálkodásban, és feljelentést tett.

Az ügy lényege, hogy a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) és a szervezet vagyonát kezelő Optima Befektetési Zrt. közel 500 milliárd forintnyi összeget helyezett el rossz befektetésekben, ami miatt a pénz jelentős része elpárolgott, miközben a jegybankelnök fiánál és üzlettársainál, akik feltűntek az alapítvány köré szervezett céghálóban, mesés vagyonok keletkeztek.

Az ügyben tizenegy hónapja nyomoz a rendőrség, de gyanúsítotti kihallgatás nem történt: az Országos Rendőr-főkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva nem válaszolt az RTL-nak arra a kérdésre, hogy kihallgatták-e Matolcsy Györgyöt vagy családtagjait.

